Зачем директор ЦРУ прилетел в Москву: вряд ли за компромиссом и тем более – не как курьер с письмом от Трампа

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву на встречи. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Утром во Внуково садится Boeing C-17 Globemaster III с позывным RCH4555. Тяжёлый военный транспортник ВВС США. Пришёл из Риги, а в Ригу двумя днями раньше — с базы Эндрюс под Вашингтоном, откуда летает борт президента. После посадки борт исчезает с Flightradar. Дальше — тишина.

Через несколько часов старший репортёр CBS Дженнифер Джейкобс пишет: на борту — директор ЦРУ Джон Рэтклифф, прилетел в Москву на встречи.

Зачем? Есть несколько версий.

Первая. Обмен. Транспортник, а не бизнес-джет. Так уже было: последний специальный борт из США садился в Москве полтора года назад, когда забирали Марка Фогеля, а обратно ехал Александр Винник.

Сегодня утром из Риги поднялся военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с позывным RCH4555 – и уверенно направился в сторону Москвы. Конечной точкой стал аэропорт «Внуково». Фото: M10s/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вторая. Подготовка большой встречи. Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву откладывался уже несколько месяцев. И тут вместо посланников прилетает главный разведчик. Вряд ли за компромиссом.

Третья. Канал СВР — ЦРУ. Ещё в марте прошлого года Нарышкин и Рэтклифф договорились по телефону о регулярных контактах — «для снижения конфронтации». Потом Нарышкин публично не исключал личной встречи. Полтора года — вполне срок, чтобы телефон превратился в очную беседу.

Четвёртая. Разбор «раздражителей». Дипсобственность, работа посольств, прямое авиасообщение — этот список Москва и Вашингтон разбирают в режиме тишины по джентльменской договорённости не анонсировать встречи. Прилёт без объявления в эту рамку вполне укладывается.

Пятая. Передать то, что не пишут в нотах. Директор ЦРУ — не курьер для бумаг. Он летит, когда нужно сказать вслух, глядя в глаза, то, что не доверят каналу связи. В 2021-м Бёрнс вёз в Москву именно предупреждение. Чем такие визиты заканчиваются, мы все хорошо помним.

Официального подтверждения нет ни у одной версии. И вряд ли будут официальные пресс-подходы.

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