Новые вспышки на Солнце действительно опасны: ученый назвал их главный вред Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Вспышки на Солнце, хоть и не несут фатальной угрозы для нашей планеты, могут серьезно навредить спутникам на орбите. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт в разговоре с «Абзацем». По его оценке, текущая мощность явления не достигает критической отметки для глобальных катастроф.

Специалист пояснил, что серьезные последствия наступают только при точном попадании мощного плазменного сгустка в магнитосферу Земли. В таких случаях возможны сбои в навигации и проблемы со связью. Как отметил Эйсмонт, службы обычно успевают зафиксировать приближение облаков за 20 минут и перевести технику в безопасный режим.

Ученый добавил, что из-за протонов верхние слои атмосферы уплотняются, из-за чего аппараты начинают тормозить, терять высоту и сгорать. Он напомнил, что из-за этого Илон Маск уже лишился около 20 своих спутников. При этом реальному влиянию на здоровье подвержены менее 10% людей, а остальные лишь накручивают себя.

Ранее появилась информация, что на светиле возобновились сильные вспышки после пробуждения группы пятен, которая считалась «спокойной».