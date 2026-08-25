Стилист объяснила возросшую популярность секонд-хендов среди зумеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стилист Алина Некипелая считает, что популярность секонд-хендов среди зумеров связана с модой на ретро и доступными ценами. Такую точку зрения эксперт высказала в разговоре с «Абзацем».

По словам имиджмейкера, сейчас среди молодежи наблюдается тренд на яркие и необычные образы, а также на смешение разных стилей. В обычных магазинах такие вещи найти сложно, а в секонд-хендах их можно подобрать по вкусу и сэкономить.

Эксперт напомнила, что некоторым покупателям нравится сама стилистика ретро-вещей, а другие ищут бренды, которые уже ушли из России. Также она отметила, что стоимость даже отечественных марок сейчас высока, поэтому поход в комиссионный магазин помогает сэкономить бюджет.

Ранее KP.RU писал, что в России рынок подержанных вещей вырос на треть за два года. Недавний опрос показал, что 38% респондентов готовы покупать одежду в секонд-хендах, а у зумеров гардероб на 40% состоит из вещей оттуда.