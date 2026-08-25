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НовостиПолитика25 августа 2026 17:41

Минобороны: ВС России уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами за день

Беспилотники врага перехвачены над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями и акваторией Чёрного моря
Анна АДАМАЙТЕС
Минобороны: ВС России уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами за день. Фото: Минобороны РФ

Минобороны: ВС России уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами за день. Фото: Минобороны РФ

25 августа, во вторник, российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 39 украинских беспилотников самолётного типа. Беспилотники сбивали в промежутке с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские дроны уничтожались над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей, а также над акваторией Чёрного моря. Все цели были своевременно обнаружены и поражены дежурными средствами ПВО.

Ранее KP.RU писал, что российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины — в порту Черноморск поражены резервуары с топливом для ВСУ, а в порту «Южный» уничтожены два сухогруза с военными грузами, четыре хранилища с имуществом и объекты для разгрузки.