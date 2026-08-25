В Турции могут посадить редактора газеты за ложную новость о смерти Эрдогана Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура турецкого города Айдын возбудила уголовное дело после публикации на странице газеты Denge в Facebook* сообщения с заголовком «Эрдоган умер». Об этом сообщил портал Odatv. Выданы ордера на арест редактора издания, руководителя офиса и автора материала.

Фейковое сообщение появилось 25 августа, при этом имя умершего в нём не называлось. Позже на сайте газеты уточнили, что речь шла о кончине женщины по фамилии Эрдоган. Прокуратура сочла первоначальную публикацию введением общественности в заблуждение и квалифицировала её по статье 217 уголовного кодекса Турции.

Эта статья предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации в виде лишения свободы на срок от одного года до трёх лет. Ведомство уже выдало ордера на задержание причастных к выпуску новости.

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