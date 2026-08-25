На Украине горят два промышленных предприятия Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 25 августа стало известно о пожарах, которые вспыхнули на двух промышленных предприятиях: на Полтавщине, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщили главы регионов.

Как написал в своём Телеграм-канале глава областной администрации Виталий Дьяковни, на северо-востоке Украины получило повреждение промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области, после чего там начался пожар.

Почти одновременно с этим повреждения получило ещё одно предприятие — в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где также возник пожар. Информацию в Телеграм-канале подтвердил глава назначенной украинскими властями военной администрации региона Иван Федоров. Детали случившегося не раскрываются. Известно лишь, что во вторник в подконтрольных Киеву районах Запорожской области неоднократно объявлялась воздушная тревога.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal (ключевой для украинского ВПК) частично приостановил работу после ночной атаки российских войск, повреждены объекты энергетического и доменного производства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчёркивала: российские Вооружённые силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а ущерб гражданской инфраструктуре — это следствие применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ.