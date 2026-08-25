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НовостиВ мире25 августа 2026 18:49

Военный самолет США, вылетевший из ФРГ, передал аварийный сигнал над ЕС

Военное судно передало код 7700
Людмила МИТРОХИНА
Военный самолет США, вылетевший из ФРГ, передал аварийный сигнал над ЕС

Военный самолет США, вылетевший из ФРГ, передал аварийный сигнал над ЕС

Фото: REUTERS.

Американский военно-транспортный самолет, вылетевший из ФРГ, передал аварийный код Squawk 7700 над Европой. Об этом говорится в сообщении от Flightradar24.

Борт вылетел с авиабазы Шпангдалем и летит над Чехией. Отмечается, что код 7700 пилот использует при общей чрезвычайной ситуации на борту, не обязательно связанной с угрозой катастрофы. Подробности о том, что произошло с самолетом и какие меры предпринимаются, не сообщаются.

Ранее KP.RU рассказал, что 46-летний военный самолет ВВС США подал сигнал бедствия, пролетая над Ормузским проливом. Борт появился на радарах в 22:40 UTC в четверг, 20 августа, передавая аварийный код 7700, и снизился с 6,7 тыс. до 5,4 тыс. метров, направившись на запад из Оманского залива в сторону Аравийского полуострова.