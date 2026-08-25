Военный самолет США, вылетевший из ФРГ, передал аварийный сигнал над ЕС Фото: REUTERS.

Американский военно-транспортный самолет, вылетевший из ФРГ, передал аварийный код Squawk 7700 над Европой. Об этом говорится в сообщении от Flightradar24.

Борт вылетел с авиабазы Шпангдалем и летит над Чехией. Отмечается, что код 7700 пилот использует при общей чрезвычайной ситуации на борту, не обязательно связанной с угрозой катастрофы. Подробности о том, что произошло с самолетом и какие меры предпринимаются, не сообщаются.

Ранее KP.RU рассказал, что 46-летний военный самолет ВВС США подал сигнал бедствия, пролетая над Ормузским проливом. Борт появился на радарах в 22:40 UTC в четверг, 20 августа, передавая аварийный код 7700, и снизился с 6,7 тыс. до 5,4 тыс. метров, направившись на запад из Оманского залива в сторону Аравийского полуострова.