46-летний самолёт ВВС США подал сигнал бедствия у Ормузского пролива: что известно

Самолёт ВВС США подал сигнал бедствия вблизи Ормуза. Фото: 54° /Sebastian Sendlak/imago stock&people/Global Look Press

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3B Sentry ВВС США подал сигнал бедствия в районе Ормузского пролива. Об этом пишет РИА Новости на основе полетных данных.

Согласно данным, борт появился на радарах в 22:40 по UTC в четверг, уже передавая аварийный код 7700. После этого он снизился с высоты более 6,7 тыс. метров до примерно 5,4 тыс. метров и взял курс на запад — из акватории Оманского залива и Ормузского пролива в сторону суши Аравийского полуострова.

Подобный код сигнала может означать техническу неисправность, нехватку топлива, возгорание или другие нештатные обстоятельства.

Одновременно в воздушном пространстве у Ормузского пролива и Объединенных Арабских Эмиратов находились три американских самолета-заправщика Boeing KC-46A Pegasus. Они взлетели с катарской авиабазы Аль-Удейд и совершали круговые полеты над территорией ОАЭ.

Воздушному судну, подавшему аварийный сигнал, сейчас 46 лет.

20 августа американский самолет РЭБ EA-37B Compass Call II второй раз за неделю был замечен у границ Калининградской области в Балтике. Вместе с ним в воздухе находился бортт ДРЛОиУ НАТО Boeing E-3A Sentry. Борт, зарегистрированный в Люксембурге, прибыл в польское воздушное пространство с военной авиабазы Гайленкирхен, расположенной в Германии.

В июле в небе над Персидским заливом был обнаружен американский самолет Boeing E-3B Sentry. При этом в этом же месяцев этот же борт уже активировал аварийный код. Возраст машины тогда составлял 46 лет.

Во время полета над Европой транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III США, вылетевший из Румынии, также подал сигнал бедствия. Борт 20-летней давности продолжил полет в ФРГ без снижения.

При этом в июне американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия над ОАЭ и сел на базу Аль-Дафра в Абу-Даби.

Кроме этого, также были зафиксированы полеты американского стратегического разведывательного самолета в акватории Черного моря. Воздушное судно совершало патрулирование вдоль российской границы напротив побережья Сочи.

Также в воздушном пространстве над гольф-клубом, где президент США Дональд Трамп проводил выходные, были перехвачены несколько самолетов. Для этого потребовалось поднять в воздух истребители.