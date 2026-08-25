Трамп распорядился приспустить флаги в США: что произошло

Трамп приказал приспустить флаги в США из-за смерти Долли Партон Фото: REUTERS.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 25 августа распорядился приспустить государственные флаги по всей стране на неделю в связи со смертью легендарной кантри-певицы Долли Партон. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Покойся с миром, Долли! Мир любит тебя», — написал Трамп, назвав Партон «одной из величайших кантри-певиц». По его словам, её смерть является настоящей утратой для миллионов людей. Он также подчеркнул, что такой, как она, «никогда не было и никогда не будет».

Ранее KP.RU писал, что на 81-м году жизни скончалась легендарная кантри-певица Долли Партон, номинантка на «Оскар» и обладательница множества «Грэмми». Её здоровье стремительно ухудшилось с осени 2025 года, из-за чего она отменила концерты в Лас-Вегасе.