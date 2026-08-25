В Госдуме рассказали, зачем глава ЦРУ приезжал в Россию

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву с целью переговоров по Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Свое мнение он высказал в интервью изданию «Абзац».

Колесник сообщил, что Рэтклифф якобы встретится с главой СВР России Сергеем Нарышкиным и другими высокопоставленными российскими лицами.

«Цели визита могут разными: от взаимной деятельности в борьбе с терроризмом и обмена информацией до конфликта на Украине. Это серьезный уровень», — высказался парламентарий.

При этом Колесник подчеркнул, что глава ЦРУ до этого дня был в числе тех, кто яро поддерживал Киев. Напомним, в Кремле не стали комментировать ни прилет американского борта в Москву, ни приезд главы ЦРУ. Более того, до сих пор до конца не понятно, действительно ли приезжал Рэтклифф или это был другой представитель Вашингтона.

Ранее KP.RU утром 25 августа военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III (RCH4555) прибыл в Москву. Позднее стало известно, что на борту находился директор ЦРУ США Джон Рэтклифф.