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В мире25 августа 2026 16:00

«Подошли к опасной черте»: раскрыта возможная цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

Американист Сидоров: Рэтклифф прилетел в РФ из-за обострения на Украине
Андрей БАРАНОВ
Джон Рэтклифф — близкий соратник Дональда Трампа и действующий директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в его администрации. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Джон Рэтклифф — близкий соратник Дональда Трампа и действующий директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в его администрации. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Разрешилась загадка с неожиданным прилетом сегодня утром в московский аэропорт «Внуково» американского военно-транспортного самолета США Boeing C-17 Globemaster III. Как сообщили американские медиаресурсы CBS News и Axios, этим бортом в столицу прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Ожидается, что он проведет в Москве переговоры со своим российским коллегой — директором СВР Сергеем Нарышкиным и, возможно, встретится с кем-то еще из представителей руководства РФ. О содержании переговоров официальная информация не поступала.

О возможной цели визита Рэтклиффа в Москву KP.RU рассказал американист Андрей Сидоров.

— В США ЦРУ изначально занимается не только разведкой, но и тайной дипломатией. Не исключено, что приезд Рэтклиффа вызван стремлением американской стороны установить более тесные контакты с Москвой по линии спецслужб, чтобы оперативно и напрямую решать проблемы, чреватые серьезными последствиями для обоих государств, — считает политолог, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. — Можно предположить, что сейчас через такие контакты американцы хотели бы выяснить, насколько серьезно Россия готова ответить на эскалацию в конфликте на Украине, предпринятую в последнее время Киевом, и каким образом собирается реагировать на планы ряда европейских стран оказать военную поддержку киевскому режиму на качественно новом уровне.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Британия и Евросоюз все меньше оглядываются на США в своих действиях по отношению к России. Это представляет определенную опасность для Вашингтона, поскольку может спровоцировать быстрое негативное развитие с непредсказуемыми последствиями. Ситуация подошла к опасной черте, когда напряженность в нашем противостоянии с кем-то из европейских членов НАТО может перейти в стадию военного кризиса, и американцы заинтересованы в том, чтобы избежать такого развития без вовлечения в него всего Североатлантического блока.

Эксперт также полагает, что будет проведен зондаж позиции Москвы по ситуации вокруг Ирана и возможных действий России в случае очередного обострения обстановки.

— Не думаю, что Рэтклифф мог привезти какие-то ультиматумы России от руководства США — ни Трамп, ни республиканцы в целом перед тяжелейшими для них ноябрьскими выборами в конгресс в этом не заинтересованы, — отметил Сидоров.

КТО ТАКОЙ ДЖОН РЭТКЛИФФ: БИОГРАФИЯ

Джон Рэтклифф возглавил ЦРУ в январе прошлого года. Ему 60 лет, по образованию — юрист. Был адвокатом, мэром техасского городка Хит, прокурором, главой Управления по борьбе с терроризмом и по нацбезопасности в Техасе — его сферой были расследования против сетей иностранных террористов.

Джон Рэтклифф. Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Рэтклифф. Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2014-м избрался в Палату представителей США. Республиканец, убежденный «трампист». Дональд Трамп в свой первый срок назначит Джона Рэтклиффа главой Национальной разведки.

Когда в прошлом году его кандидатуру на пост главы ЦРУ обсуждали в Сенате, Рэтклифф сказал: Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать в борьбе с терроризмом, поскольку сталкиваются со схожими вызовами. По его словам, при определенных ситуациях обмен разведданными между Москвой и Вашингтоном может быть полезен.

Предыдущий визит в Россию директора ЦРУ (им тогда был Уильям Бернс) состоялся при президенте Джо Байдене в ноябре 2021 года. Бернс встретился с тогдашним секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором СВР Сергеем Нарышкиным.

Как сообщал канал CNN, целью Бернса якобы было выяснить ситуацию с возможным планированием наступательной операции на Украине и «предостеречь» от этого Москву.

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