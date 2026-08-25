Джон Рэтклифф — близкий соратник Дональда Трампа и действующий директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в его администрации. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Разрешилась загадка с неожиданным прилетом сегодня утром в московский аэропорт «Внуково» американского военно-транспортного самолета США Boeing C-17 Globemaster III. Как сообщили американские медиаресурсы CBS News и Axios, этим бортом в столицу прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Ожидается, что он проведет в Москве переговоры со своим российским коллегой — директором СВР Сергеем Нарышкиным и, возможно, встретится с кем-то еще из представителей руководства РФ. О содержании переговоров официальная информация не поступала.

О возможной цели визита Рэтклиффа в Москву KP.RU рассказал американист Андрей Сидоров.

— В США ЦРУ изначально занимается не только разведкой, но и тайной дипломатией. Не исключено, что приезд Рэтклиффа вызван стремлением американской стороны установить более тесные контакты с Москвой по линии спецслужб, чтобы оперативно и напрямую решать проблемы, чреватые серьезными последствиями для обоих государств, — считает политолог, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. — Можно предположить, что сейчас через такие контакты американцы хотели бы выяснить, насколько серьезно Россия готова ответить на эскалацию в конфликте на Украине, предпринятую в последнее время Киевом, и каким образом собирается реагировать на планы ряда европейских стран оказать военную поддержку киевскому режиму на качественно новом уровне.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Британия и Евросоюз все меньше оглядываются на США в своих действиях по отношению к России. Это представляет определенную опасность для Вашингтона, поскольку может спровоцировать быстрое негативное развитие с непредсказуемыми последствиями. Ситуация подошла к опасной черте, когда напряженность в нашем противостоянии с кем-то из европейских членов НАТО может перейти в стадию военного кризиса, и американцы заинтересованы в том, чтобы избежать такого развития без вовлечения в него всего Североатлантического блока.

Эксперт также полагает, что будет проведен зондаж позиции Москвы по ситуации вокруг Ирана и возможных действий России в случае очередного обострения обстановки.

— Не думаю, что Рэтклифф мог привезти какие-то ультиматумы России от руководства США — ни Трамп, ни республиканцы в целом перед тяжелейшими для них ноябрьскими выборами в конгресс в этом не заинтересованы, — отметил Сидоров.

КТО ТАКОЙ ДЖОН РЭТКЛИФФ: БИОГРАФИЯ

Джон Рэтклифф возглавил ЦРУ в январе прошлого года. Ему 60 лет, по образованию — юрист. Был адвокатом, мэром техасского городка Хит, прокурором, главой Управления по борьбе с терроризмом и по нацбезопасности в Техасе — его сферой были расследования против сетей иностранных террористов.

Джон Рэтклифф. Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2014-м избрался в Палату представителей США. Республиканец, убежденный «трампист». Дональд Трамп в свой первый срок назначит Джона Рэтклиффа главой Национальной разведки.

Когда в прошлом году его кандидатуру на пост главы ЦРУ обсуждали в Сенате, Рэтклифф сказал: Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать в борьбе с терроризмом, поскольку сталкиваются со схожими вызовами. По его словам, при определенных ситуациях обмен разведданными между Москвой и Вашингтоном может быть полезен.

Предыдущий визит в Россию директора ЦРУ (им тогда был Уильям Бернс) состоялся при президенте Джо Байдене в ноябре 2021 года. Бернс встретился с тогдашним секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором СВР Сергеем Нарышкиным.

Как сообщал канал CNN, целью Бернса якобы было выяснить ситуацию с возможным планированием наступательной операции на Украине и «предостеречь» от этого Москву.

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