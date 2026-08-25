В Москве произошло ДТП с «Аурусом» Слуцкого

В ДТП попал лидер партии ЛДПР Деонид Слуцкий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Москвы произошло ДТП с автомобилем «Аурус». Отмечается, что в нем на момент инцидента находился депутат ГД, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Все нормально абсолютно. Никаких пострадавших», — об этом рассказали на канале РЕН ТВ.

Подробности инцидента не раскрываются. Отмечается, что автомобиль депутата получил незначительные повреждения. Сам Слуцкий не выходит на связь и не рассказывал о случившемся.

Ранее KP.RU рассказал об еще одной аварии в Москве за 25 августа. Правда, то ДТП было смертельным. Отмечается, что столкнулись две легковушки. В результате аварии скончались два человека. Подробности инцидента не сообщаются, также неизвестно, кто стал виновником дорожно-транспортного происшествия.