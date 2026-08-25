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НовостиПолитика25 августа 2026 20:00

Минюст открыл реестр осуждённых релокантов

Попавшим в список релокантов россиянам запретят регистрировать бизнес, вступать в брак и ограничат консульскую поддержку
Анна АДАМАЙТЕС
Минюст открыл реестр осуждённых релокантов

Минюст открыл реестр осуждённых релокантов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство юстиции России открыло на своём сайте реестр «лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры». Сейчас список работает в тестовом режиме, в нём пока только один несуществующий человек (Петров Пётр Петрович). Однако в дальнейшем туда внесут данные осуждённых граждан, уехавших из страны.

Реестр релокантов. Фото: скриншот с сайта Минюста РФ

Реестр релокантов. Фото: скриншот с сайта Минюста РФ

Попавшим в реестр россиянам заблокируют счета и другое имущество, запретят регистрироваться в качестве ИП или самозанятых, а также ограничат нотариальные действия, вплоть до заключения брака. Кроме того, им урежут консульскую поддержку. Власти намерены публиковать ФИО, дату и место рождения, ИНН, СНИЛС и номер специального рублёвого счёта, куда будут зачисляться доходы в России.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об аресте имущества уехавших из страны граждан за административные правонарушения против интересов России. Релоканты могут лишиться счетов и недвижимости в счёт штрафа за дискредитацию армии или призывы к санкциям.