"На скорости влетел в автомобиль": Слуцкий рассказал о столкновении с мотоциклистом в Москве

Слуцкий: госпитализированных после аварии с участием мотоциклиста в Москве нет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Москвы 24 августа произошло жесткое ДТП. Одним из участников аварии стал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, госпитализированных после ДТП нет. Депутат пояснил, что в его автомобиль "на скорости влетел" мотоциклист. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, написал Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Он отметил, что молодой водитель после аварии переживал за состояние своего мотоцикла. Парламентарий пообещал, что волноваться парню "не за что".

"Инцидент попал на камеры, на которых момент хорошо виден. Парень на мотоцикле был один. Ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации отказался", - прокомментировал Леонид Слуцкий.

Как стало известно, депутат находился в автомобиле "Аурус". Машина получила незначительные повреждения. По данным РЕН ТВ, у пострадавших "все нормально".