Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 августа 2026 20:25

"На скорости влетел в автомобиль": Слуцкий рассказал о столкновении с мотоциклистом в Москве

Слуцкий: госпитализированных после аварии с участием мотоциклиста в Москве нет
Алина КОЧНЕВА
Слуцкий: госпитализированных после аварии с участием мотоциклиста в Москве нет

Слуцкий: госпитализированных после аварии с участием мотоциклиста в Москве нет

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Москвы 24 августа произошло жесткое ДТП. Одним из участников аварии стал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, госпитализированных после ДТП нет. Депутат пояснил, что в его автомобиль "на скорости влетел" мотоциклист. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, написал Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Он отметил, что молодой водитель после аварии переживал за состояние своего мотоцикла. Парламентарий пообещал, что волноваться парню "не за что".

"Инцидент попал на камеры, на которых момент хорошо виден. Парень на мотоцикле был один. Ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации отказался", - прокомментировал Леонид Слуцкий.

Как стало известно, депутат находился в автомобиле "Аурус". Машина получила незначительные повреждения. По данным РЕН ТВ, у пострадавших "все нормально".