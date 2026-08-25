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НовостиПолитика25 августа 2026 20:31

США просят Украину не бить по РФ на фоне визита высокопоставленного лица: что известно

Axios узнал, что США призвали Киев не бить вглубь РФ из-за визита директора ЦРУ
Алина КОЧНЕВА
Axios узнал, что США призвали Киев не бить вглубь РФ из-за визита директора ЦРУ. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/Global Look Press

Axios узнал, что США призвали Киев не бить вглубь РФ из-за визита директора ЦРУ. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/Global Look Press

Американское руководство обратилось к властям Киева на фоне прибытия в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. США призвали Украину прекратить удары вглубь России. Об этом от неназванного источника узнал портал Axios.

"США сообщили Украине о том, что в Москву направляется высокопоставленная делегация, и попросили ее приостановить удары", - говорится в материале.

Собеседник портала уведомил, что соответствующий запрос от Вашингтона поступил Киеву накануне визита Джона Рэтклиффа. США настаивают на прекращении ударов вглубь РФ "до отъезда делегации".

Как сообщили американские СМИ, директор ЦРУ провел в Москве переговоры со своим российским коллегой - главой СВР Сергеем Нарышкиным. О содержании беседы информация не поступала.