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НовостиВ мире25 августа 2026 20:55

"Продолжит деградировать": Минюст США пригрозил сносом здания Кеннеди-центра из-за Трампа

Минюст США предупредил о сносе Кеннеди-центра при отказе увековечить роль Трампа
Алина КОЧНЕВА
Минюст США предупредил о сносе Кеннеди-центра при отказе увековечить роль Трампа

Минюст США предупредил о сносе Кеннеди-центра при отказе увековечить роль Трампа

Фото: REUTERS.

Американское Министерство юстиции решило бороться за права президента США Дональда Трампа. Минюст сообщил о сносе здания Центра исполнительских искусств имени Кеннеди, если будет наложен судебный запрет на увековечивание роли главы Белого дома в спасении объекта. В документе ведомства сказано, что только авторитет Дональда Трампа позволит центру "выживать", цитирует РИА Новости.

"Без этих усилий центр продолжит деградировать до состояния небезопасной, дряхлой конструкции, которую придется снести с последующим решением о том, что построить на этом месте", - говорится в сообщении.

Минюст призвал признать заслуги администрации президента США и лично Дональда Трампа. В ином случае доноры не будут делать пожертвования центру, подчеркнули в документе.

К середине июня с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди исчезло имя Дональда Трампа. Рабочие сняли буквы, из которых складывалась фамилия американского лидера.