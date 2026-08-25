Минюст США предупредил о сносе Кеннеди-центра при отказе увековечить роль Трампа Фото: REUTERS.

Американское Министерство юстиции решило бороться за права президента США Дональда Трампа. Минюст сообщил о сносе здания Центра исполнительских искусств имени Кеннеди, если будет наложен судебный запрет на увековечивание роли главы Белого дома в спасении объекта. В документе ведомства сказано, что только авторитет Дональда Трампа позволит центру "выживать", цитирует РИА Новости.

"Без этих усилий центр продолжит деградировать до состояния небезопасной, дряхлой конструкции, которую придется снести с последующим решением о том, что построить на этом месте", - говорится в сообщении.

Минюст призвал признать заслуги администрации президента США и лично Дональда Трампа. В ином случае доноры не будут делать пожертвования центру, подчеркнули в документе.

К середине июня с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди исчезло имя Дональда Трампа. Рабочие сняли буквы, из которых складывалась фамилия американского лидера.