Пушков рассказал об изменении отношения США к ЕС и расколе ценностной парадигмы Запада

Пушков указал на то, что США начали воспринимать ЕС как нахлебника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вашингтон воспринимает Европу как «нахлебницу», речь уже не идёт о единой ценностной западной парадигме. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Во-первых, очевидно, что в Вашингтоне уже не рассматривают Европу как "продолжение" Америки. Напротив, Европа в лице ЕС воспринимается (президентом Дональдом) Трампом как "нахлебница", пытающаяся "проехаться" за счет СШA, и одновременно как экономический конкурент и отдельная от США часть мира, да к тому же и идущая по пути потери своей европейский идентичности», - написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что разочарование Вашингтона вызвал в числе прочего отказ ведущих стран Европы помогать США в кампании против Ирана.

«Для ЕС здесь главная потенциальная угроза состоит в том, что США хотя и декларируют приверженность 5-ой статье договора о создании НАТО, на деле, в случае военного конфликта Европы с Россией, могут предпочесть остаться в стороне от опасного для себя конфликта», - указал политик.

Почему для некоторых политиков в Европе, которые были в друзьях у президента США Дональда Трампа, сейчас поддержка главы Белого дома уже не политическое преимущество, а обуза, читайте здесь на KP.RU.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указали на то, что Европа больше не может полагаться на США в вопросах обороны.

Также сообщалось, что в Европе непублично обсуждались условия вступления в конфликт с США из-за притязаний Вашингтона на Гренландию.