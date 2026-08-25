Выяснились детали ДТП с авто Слуцкого: за рулем премиального мотоцикла был известный шеф

Mash: врезавшимся в автомобиль Слуцкого мотоциклистом был шеф-повар Симончук Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постепенно продолжают выясняться подробности аварии в центре Москвы с участием автомобиля депутата ГД Леонида Слуцкого. Как пишет Telegram-канал Mash, врезавшимся в "Аурус" мотоциклистом был шеф-повар Дмитрий Симончук. Он попал в ДТП на премиальном Ducati 959 Panigale.

Mash сообщил, что 32-летний мужчина не получил серьезных травм. Он отказался от госпитализации.

По данным Telegram-канала, Дмитрий Симончук входит в топ-20 лучших барменов России. Он работает операционным бар-менеджером в холдинге White Rabbit Family. Шеф также отвечает за барную линейку в нескольких ресторанах.

Леонид Слуцкий вышел на связь после аварии. Депутат пояснил, что в его авто "на скорости влетел" мотоциклист. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, подтвердил Леонид Слуцкий.