Украинские полицейские ищут людей, напавших на машину ТЦК в Тернополе. Фото: REUTERS.

Очередное нападение гражданских на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата) произошло на Украине. Инцидент случился в городе Тернополь на западе страны.

«В Тернополе группа людей напала на автомобиль военнослужащих: полицейские устанавливают участников происшествия», - сказано в релизе, который пресс-служба региональной полиции разместила в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования, остановивших его на улице. Один военнослужащий погиб, еще один ранен.

После этого депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик предложил публично вешать тела расстрелянных уклонистов на площадях.

Также сообщалось, что жители села Соловичи Волынской области на западе Украины напали на сотрудников центра комплектования (ТЦК, военкоматов) и разбили их автомобиль.