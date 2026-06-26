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НовостиПолитика26 июня 2026 5:48

Мужчина зарезал сотрудника ТЦК и ранил еще одного на улице в Харькове

Напавший на сотрудников ТЦК в Харькове скрылся
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Мужчина зарезал сотрудника ТЦК и ранил еще одного на улице в Харькове

Мужчина зарезал сотрудника ТЦК и ранил еще одного на улице в Харькове

Фото: REUTERS.

В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), остановивших его на улице. Один военнослужащий погиб, еще один ранен, пишет "Страна.ua" со ссылкой на областной военкомат.

По данным ведомства, после того как старший группы представился, мужчина "внезапно" напал на него и других военных с ножом. Нападавший скрылся с места преступления. В настоящий момент его разыскивает полиция.

Прежде сотрудники военкомата в Кривом роге Днепропетровской области в ходе силовой мобилизации сбили микроавтобусом мужчину. В результате нападения получил тяжелые травмы. После этого они избили отца молодого человека.

Стоит отметить, что подобные инциденты с участием военкомов происходят в разных регионах страны. Ранее в Хмельницкой области Украины неизвестный устроил стрельбу по зданию ТЦК из автоматического оружия.