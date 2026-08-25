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НовостиВ мире25 августа 2026 21:22

Суд во Франции признал рак груди профессиональным заболеванием после требования стюардессы

Во Франции удовлетворили требование стюардессы признать рак груди профболезнью
Алина КОЧНЕВА
Во Франции удовлетворили требование стюардессы признать рак груди профболезнью

Во Франции удовлетворили требование стюардессы признать рак груди профболезнью

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Француженка Софи Лено работала стюардессой на протяжении 30 лет. На фоне такого труда у женщины развился рак молочной железы. Однако медкомиссии не находили связь между работой Лено и заболеванием. При этом французский суд официально признал рак груди профессиональным заболеванием по требованию стюардессы, сообщило Agence France-Presse.

Так, судья социальной палаты общего суда Байонны встал на сторону Софи Лено. Он указал на негативное влияние ее работы на здоровье. Судья назвал тяжелыми факторами труда ночные смены, воздействие ионизирующего излучения и пассивного курения. Всё это повлияло на состояние стюардессы.

Лено за годы работы провела в перелетах 12,6 тысячи часов. Сейчас она находится в ремиссии.

Как отмечает KP.RU, в среднем стюардессы за месяц проводят в небе около 90 часов. К минусам этой профессии относят высокую вероятность развития варикозного расширения вен ног, большую нагрузку на организм и ненормированный график.