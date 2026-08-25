Суд во Франции признал рак груди профессиональным заболеванием после требования стюардессы

Во Франции удовлетворили требование стюардессы признать рак груди профболезнью Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Француженка Софи Лено работала стюардессой на протяжении 30 лет. На фоне такого труда у женщины развился рак молочной железы. Однако медкомиссии не находили связь между работой Лено и заболеванием. При этом французский суд официально признал рак груди профессиональным заболеванием по требованию стюардессы, сообщило Agence France-Presse.

Так, судья социальной палаты общего суда Байонны встал на сторону Софи Лено. Он указал на негативное влияние ее работы на здоровье. Судья назвал тяжелыми факторами труда ночные смены, воздействие ионизирующего излучения и пассивного курения. Всё это повлияло на состояние стюардессы.

Лено за годы работы провела в перелетах 12,6 тысячи часов. Сейчас она находится в ремиссии.

Как отмечает KP.RU, в среднем стюардессы за месяц проводят в небе около 90 часов. К минусам этой профессии относят высокую вероятность развития варикозного расширения вен ног, большую нагрузку на организм и ненормированный график.