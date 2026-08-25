Версия о падении метеорита и тысячелетнем похолодании подтверждается: в Онежском озере нашли следы

Ученые обнаружили следы падения метеорита в Онежском озере Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исследователи обнаружили в Онежском озере микроскопические частицы оксида железа в "розовом горизонте". Эти следы указывают на падение метеорита 12,9-12,8 тысячи лет назад и последующее похолодание на 1000 лет. Такой вывод ученых опубликовали в пресс-службе Российского государственного педагогического университета имени Герцена.

Согласно материалу, частицы оксида железа найдены в озерно-ледниковых глинах Онежского озера. Исследуемый слой с резкой сменой окраски по всей акватории указывает на внешнее поступление вещества. По данным ученых, это может быть космическая пыль.

Исследование поддержал Российский научный фонд. Оно впервые наглядно продемонстрировало полный переход от ледникового периода к современному климату. Онежское озеро являлось пресным водоемом площадью 33 тысячи квадратных километров. В то время оно было втрое больше и имело глубину до 300 метров.

Ранее на дне Онежского озера нашли парусное судно времен Петра Первого. Участник экспедиции Станислав Трофимов сообщил, что старинный корабль обнаружен во время обследования дна. Судно заметили с помощью приборов для сканирования, после этого к объекту спустились водолазы. Станислав Трофимов назвал находку главной во всей экспедиции. Корабль, по его мнению, использовался как для военных, так и торговых целей. Петр Первый активно продвигал этот тип для внутреннего судоходства. Через озеро впоследствии прошла "Осударева дорога". Участник экспедиции подчеркнул, что в Онежском озере "уникальные условия". Дерево здесь сохраняет свой вид очень долго. По мнению исследователей, найденный корабль затонул во время шторма, потому что повреждений на нем обнаружено не было. Ранее в стране ничего подобного не находили. Сразу после возможного подъема судна корпус нужно обработать специальным составом, а затем перевести в помещение с особыми условиями.

В 2026 году ученые по всему миру обнаружили сотни ранее неизведанных объектов. В этом первооткрывателям помогал, в том числе, искусственный интеллект. Так, в этом году были найдены новый остров, оазис в Антарктиде и более 70 вулканов.