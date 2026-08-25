Человек умер от кори впервые за последние 35 лет: подробности

В Пенсильвании в США впервые за 35 лет зафиксирована смерть от кори. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смерть от кори впервые за последние 35 лет зарегистрирована в американском штате Пенсильвания. Об этом информировал департамент здравоохранения штата. Речь идёт о двух жителях региона, смерть которых от кори была подтверждена медиками.

«Департамент здравоохранения Пенсильвании сегодня подтвердил две связанные с корью смерти в Пенсильвании. Оба человека не были вакцинированы. Это первые смерти, связанные с корью, в штате за 35 лет», — такое сообщение ведомство опубликовало во вторник, 25 августа.

Напомним, в Волгоградской области ребёнок умер от кори в 2024 году.

В марте 2026 года учеников школы в Санкт-Петербурге отправили на дистант из-за случая кори.

В то же время корь появилась в Тюменской области.

Напомним, вакцинация — часто одна из единственных надежных мер защиты от опасных инфекций. Рассказываем, когда нужно делать прививку от кори и сколько она действует.