США устали воевать с Ираном: Рубио утверждает, что новых ударов не планируется

Рубио: США не планируют наносить новые удары по Ирану Фото: REUTERS.

Американские власти решили поставить на стоп военную операцию против Ирана. Новых ударов по стране не планируется. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, транслирует портал Axios.

Утверждается, что американский госсекретарь уже проинформировал коллег Вашингтона о приостановке ударов по Ирану. Теперь США сосредоточены на других мерах давления на Тегеран, указывается в статье.

"Это также служит свидетельством того, что президент Трамп устал от этой войны и хочет ее завершения", - дополнил автор материала.

Неделей ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о начале "сокрушительной" экономической операции против Ирана. По его словам, решение принято после отказа Тегерана заключить сделку с Вашингтоном. При этом Дональд Трамп считает ее выгодной для сторон.