Трамп объявил о сокрушительном ударе по экономике Ирана: последствия коснутся всех партнеров Тегерана

Трамп заявил о начале сокрушительной экономической операции против Ирана Фото: REUTERS.

Соединённые Штаты Америки начинают «сокрушительную» экономическую операцию против Ирана за отказ заключать сделку с Вашингтоном. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Никто не давал Исламской Республике Иран более выгодной возможности заключить сделку, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались этим. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что последствия коснутся и тех стран, которые так или иначе поддерживают Тегеран.

При этом накануне Трамп заверил, что Вашингтон может расширить перечень санкций в отношении Ирана.

Кроме того, президент США распорядился приостановить переговоры с Ираном. Как сообщали западные СМИ, Вашингтон уведомил союзников об изменении подхода к Тегерану. Вместо попыток быстро добиться соглашения США намерены усиливать давление на Иран в долгосрочной перспективе.

Указания прекратить взаимодействие получили представители американской переговорной команды, включая Джареда Кушнера, вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа. Источники утверждают, что решение связано с недовольством Трампа позицией Тегерана.

Однако, президент США отметил, что переговоры США и Ирана могут в определенный момент возобновиться. Однако есть одно условие - Тегеран должен полностью отказаться от ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что иранская сторона не выражает готовности принять его условия для мира в регионе. В свою очередь МИД Ирана обвинил внешнюю политику США в отношении исламской республики и Ближнего Востока в «крайней зависимости от лжи».

Между тем, еще 17 августа появились сообщения о том, что США и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного перемирия. Несмотря на это, иранская сторона ранее заявила о недоверии к американской дипломатии. Тегеран официально пригрозил перекрыть пролив, если Вашингтон не выполнит все пункты двустороннего соглашения.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент пообещал, что США примут против Ирана некие меры экономического давления, «каких мир еще никогда не видел». В качестве примера эффективности таких санкций Бессент почему-то привел Венесуэлу.