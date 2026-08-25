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НовостиПолитика25 августа 2026 22:22

Не забудут извиниться: Дмитриев спрогнозировал реакцию Европы на миграционный кризис

Дмитриев: Европейцы могут получить лишь извинения от властей из-за мигрантов
Мария ПАВЛОВА
Дмитриев заявил, что в случае миграционного кризиса власти европейских стран смогут лишь извиниться перед своими гражданами.

Дмитриев заявил, что в случае миграционного кризиса власти европейских стран смогут лишь извиниться перед своими гражданами.

Фото: REUTERS.

Власти стран Евросоюза и Великобритании могут лишь извиниться перед своими жителями в случае миграционного кризиса. Такой прогноз сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Можно только надеяться, что после того, как мигранты полностью захлестнут ЕС и Великобританию, их правительства не забудут извиниться», — написал Дмитриев в соцсети X после того, как власти Испании принесли извинения за миграционный кризис жителям Сеуты.

Напомним, в июле 72 тысячм нелегальных мигрантов вторглись в испанскую Сеуту — анклав на севере Африки, окруженный территорией Марокко. Власти Испании отчитались о массовых высылках. Однако до сих пор в Сеуте остаются около 10 тысяч нелегалов. Их большая часть — дети и подростки в возрасте до 18 лет, не только марокканцы, но и выходцы из других стран Африки — Чада, Гвинеи, Судана и так далее. О том, что происходит в Сеуте, читайте здесь на KP.RU.

Ранее политолог Оленченко указал на то, что из-за мигрантов идентичность Европы размылась.

Также сообщалось, что число мигрантов в ЕС достигло рекордных 64 миллионов в 2025 году.