В Минпросвещения перечислили ситуации, когда школьникам на уроках можно использовать мобильные телефоны

Российским школьникам запретят использовать мобильные телефоны на уроках с 1 сентября. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Российским школьникам запретят использовать мобильные телефоны во время уроков. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. При этом существует ряд ситуаций, когда этот запрет теряет силу. Об этом напомнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», - цитирует министра ТАСС.

Правила пользования гаджетами во время перемен устанавливают образовательные организации, добавил Кравцов.

Подробнее о запрете мобильных телефонов в школе в 2026 году читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России запретил отказывать ученикам в переходе в 10-й класс.

Также сообщалось, что российским школам запретили менять последовательность тем по истории.