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НовостиПроисшествия25 августа 2026 23:04

МЧС эвакуирует пострадавших при пожаре в Приамурье: к сотне раненых направлен спецборт

МЧС направило самолет за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК
Алина КОЧНЕВА
МЧС направило самолет за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК

МЧС направило самолет за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Амурского газохимического комплекса 25 августа разгорелся мощный пожар. Ранения получили не менее 146 человек. МЧС направило самолет за пострадавшими, уведомили в пресс-службе Министерства в "Макс".

Спецборт вылетел за ранеными по поручению главы МЧС Александра Куренкова, отметили в сообщении. В Амурскую область направили самолет Ил-76. С его помощью будет проведена санитарная эвакуация раненых.

"Сопровождать пострадавших в полете будут 23 специалиста отряда "Центроспас" МЧС России, Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства", - сказано в материале.

Всего на газохимическом комплексе погибли три человека. Они были сотрудниками подрядных организаций. Среди погибших два гражданина Китая.