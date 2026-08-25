МЧС эвакуирует пострадавших при пожаре в Приамурье: к сотне раненых направлен спецборт

МЧС направило самолет за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Амурского газохимического комплекса 25 августа разгорелся мощный пожар. Ранения получили не менее 146 человек. МЧС направило самолет за пострадавшими, уведомили в пресс-службе Министерства в "Макс".

Спецборт вылетел за ранеными по поручению главы МЧС Александра Куренкова, отметили в сообщении. В Амурскую область направили самолет Ил-76. С его помощью будет проведена санитарная эвакуация раненых.

"Сопровождать пострадавших в полете будут 23 специалиста отряда "Центроспас" МЧС России, Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства", - сказано в материале.

Всего на газохимическом комплексе погибли три человека. Они были сотрудниками подрядных организаций. Среди погибших два гражданина Китая.