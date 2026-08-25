Три человека погибли и 146 пострадали при пожаре на Амурском ГХК

Три человека погибли при пожаре на Амурском ГХК. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три человека погибли при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Все они сотрудники подрядных организаций. Среди погибших два гражданина Китая, третий погибший – россиянин. Об этом информирует пресс-служба предприятия.

«По уточненным данным, к сожалению, подтверждена гибель трех человек, сотрудников подрядных организаций – двух граждан КНР и одного гражданина России», - сказано в релизе, опубликованном на сайте Амурского ГХК.

Также сообщается о 24 госпитализированных с различными травмами. Кроме того, 122 человека обратились к медикам с порезами и ушибами, медики оказали им помощь, но госпитализация не понадобилась.

Напомним, на площадке строительства Амурского газохимического комплекса 25 августа в Свободном произошло возгорание. Все подробности об инциденте и его причинах здесь на KP.RU.

Сообщалось, что возгорание произошло на установке по переработке метанола, охватив площадь около 2 тыс. кв. м. Экстренные службы оперативно эвакуировали с объекта 50 человек.

Представители завода подчеркивают, что никакой угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет.