Россиянам напомнили о лучшем времени для вакцинации от гриппа

Россиянам напомнили, когда лучше всего делать прививку от гриппа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Время с сентября по октябрь является лучшим для вакцинации от гриппа. Об этом россиянам напомнили в Роспотребнадзоре.

«Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости человек был защищен, оптимальным временем для вакцинации является начало осени (сентябрь-октябрь). Это связано с тем, что полноценная и надежная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу – для выработки защитных антител после прививки требуется две-четыре недели», - информирует пресс-служба ведомства.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация от гриппа особенно важна для детей, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Тем временем врач-терапевт Александра Разаренова рассказала, что подготовить организм к сезону простуд помогает здоровый образ жизни, а не волшебные таблетки, поскольку «разогнать» иммунитет заранее невозможно.

Ранее сообщалось, что в России школы будут закрывать при заболеваемости гриппом свыше 20% учеников.