Единая база карт и контроль за переводами: как изменится банковское законодательство в РФ

С 1 сентября банки в России получат право блокировать переводы на 48 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В РФ с сентября изменится банковское законодательство. Поправки направлены на усиление антифрод-контроля. Так, банки будут иметь возможность блокировать крупные переводы на срок до 48 часов. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин в комментарии агентству "Прайм".

"Период охлаждения необходим кредитным организациям, чтобы верифицировать инициатора перевода и пресечь попытки вывода средств при компрометации аккаунта", - пояснил эксперт.

Андрей Сироткин уведомил, что банки также усилят контроль за операциями свыше 200 тысяч рублей новым получателям. Кроме того, с сентября в стране создадут единую базу всех карт граждан. На человека их может быть не более 20 штук. Превышение лимита автоматически приведет к блокировке ряда карт.

С 1 сентября в стране начнет работать универсальный платежный код. Он предназначен для проведения безналичной оплаты на кассах. Код разместят на терминалах и табличках.