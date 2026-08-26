Все подразделения ВСУ в Сумах и Харькове демотивированы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Украинские солдаты потеряли мотивацию для продолжения боевых действий. В Сумах и Харькове не осталось ни одного подразделения ВСУ с готовыми для боя военными. Так рассказали в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.

По данным источника, мотивированные подразделения были переброшены командованием на другие участки. Боевой дух оставшихся бригад оценивается как "низкий" или "средний", указал собеседник агентства.

"На сумском и харьковском направлениях не осталось ни одного мотивированного подразделения ВСУ", - оповестили в силовых структурах РФ.

Украинские власти пытаются ограничить информацию о потерях ВСУ. В Сети при этом появились данные о гибели нескольких высокопоставленных офицеров. Один из них был ликвидирован в Кривом Роге пять дней назад.