Мокрый снег пойдет в некоторых регионах России: подробнее

В регионах России ожидается мокрый снег и ночные заморозки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заморозки и мокрый снег ожидается в некоторых регионах Российской Федерации 26 и 27 августа. Об этом информирует ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Специалист отметила, что в Забайкальском крае в указанные даты ночью ожидаются заморозки до -2 градусов, на севере Иркутской области температура опустится до -3 градусов, а в Магаданской – до -1. В европейской части РФ тоже ожидаются ночные заморозки, подготовиться следует жителям Кировской и Мурманской областей.

Самое серьёзное понижение температуры ожидается в Якутии, подчеркнула Макарова.

«Минус 6 градусов будет в Якутии на арктическом побережье с дождем, мокрым снегом и ветром до 18-23 м/с. И 27–28 августа на юге Республики Саха заморозки ночные до минус 5 градусов», — сказала она ТАСС.

Накануне Гидрометцентр сообщил, что осенняя погода придет в Москву уже в августе.

В то же время прогнозируется, что осень снова будет теплее климатической нормы во всех крупнейших городах страны, особенно теплым окажется сентябрь.