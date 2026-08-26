Отставной офицер Риттер заявил о потере ВСУ операторов БПЛА из-за атак ВС РФ Фото: REUTERS.

Украинская армия регулярно теряет операторов БПЛА на фоне участившихся атак ВС РФ. В ВСУ наблюдаются большие потери. Это признал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт указал на существенное продвижение ВС РФ в зоне спецоперации. Боевики ВСУ не в состоянии остановить наступление русской армии, добавил отставной офицер.

"У украинцев не хватает операторов дронов. Все они погибают... Украинцы едва могут запустить дрон, чтобы их почти сразу не обнаружили и не убили", - разъяснил Скотт Риттер.

Российские войска ежедневно освобождают всё новые населенные пункты в зоне СВО. За прошлые сутки ВС РФ взяли под контроль Анновку в Донецкой Народной Республике.