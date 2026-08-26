Самолет МЧС прибыл в Амурскую область за пострадавшими на газохимическом комплексе

Борт МЧС Ил-76 приземлился в Благовещенске для вывоза пострадавших на АГКХ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты МЧС России начинают эвакуацию пострадавших при мощном пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Спецборт Ил-76 приземлился в Благовещенске для вывоза раненых. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС Амурской области.

Сообщается, что борт оснащен специальными медицинскими модулями. Оборудование позволит оказать раненым помощь во время полета.

"На борту воздушного судна находятся специалисты отряда "Центроспас" МЧС России, Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России", - проинформировали в ведомстве.

При пожаре на комплексе погибли три человека. Из них двое - граждане Китая. Число пострадавших достигло 146 человек. Погибшие являлись сотрудниками подрядных организаций.