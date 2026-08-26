Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире26 августа 2026 0:48

Швеция хочет изъять принадлежащий россиянину участок: вот в чём причина

Власти Швеции хотят изъять участок у гражданина РФ из-за близости к военной базе
Мария ПАВЛОВА
В Швеции хотять изъять участок у гражданина РФ. На фото: виды Стокгольма.

В Швеции хотять изъять участок у гражданина РФ. На фото: виды Стокгольма.

Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Швеции хотят отобрать у гражданина России принадлежащий ему участок земли. Поводом стало то, что участок расположен неподалёку от базы военно-морских сил. Шведское фортификационное агентство утверждает, что принадлежность участка физическому лицу с российским гражданством якобы угрожает безопасности.

«Шведское фортификационное агентство в интересах вооруженных сил подало заявку на экспроприацию земельного участка недалеко от базы Муске гарнизона Ханинге», - сказано в сообщении, распространённом пресс-службой шведских вооружённых сил.

Тем временем суд Евросоюза подтвердил, что страны объединения «имеют законное право» изымать у граждан РФ их автомобили.

Ранее сообщалось, что выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим хотят запретить в Германии.

Как в Египте граждане России были выселены из своих элитных квартир, которые они покупали более 15 лет назад в Шарм-эль-Шейхе, читайте здесь на KP.RU.