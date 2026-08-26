Швеция хочет изъять принадлежащий россиянину участок: вот в чём причина

В Швеции хотять изъять участок у гражданина РФ. На фото: виды Стокгольма. Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Швеции хотят отобрать у гражданина России принадлежащий ему участок земли. Поводом стало то, что участок расположен неподалёку от базы военно-морских сил. Шведское фортификационное агентство утверждает, что принадлежность участка физическому лицу с российским гражданством якобы угрожает безопасности.

«Шведское фортификационное агентство в интересах вооруженных сил подало заявку на экспроприацию земельного участка недалеко от базы Муске гарнизона Ханинге», - сказано в сообщении, распространённом пресс-службой шведских вооружённых сил.

Тем временем суд Евросоюза подтвердил, что страны объединения «имеют законное право» изымать у граждан РФ их автомобили.

Ранее сообщалось, что выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим хотят запретить в Германии.

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