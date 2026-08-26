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НовостиПолитика26 августа 2026 0:56

Мужчина и ребенок погибли при ударе ВСУ по Липецкой области: боевики атаковали дом

В Липецкой области погибли мужчина и ребенок из-за удара БПЛА по частному дому
Алина КОЧНЕВА
В Липецкой области погибли мужчина и ребенок из-за удара БПЛА по частному дому

В Липецкой области погибли мужчина и ребенок из-за удара БПЛА по частному дому

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 26 августа украинские БПЛА атаковали Липецкую область. Дрон попал в частный жилой дом. В результате падения БПЛА на здание начался пожар. Погибли мужчина и 14-летний ребенок, проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в "Макс".

При ударе пострадали две женщины. Раненых доставили в больницу для оказания медпомощи. Губернатор выразил соболезнования родным погибших.

"На месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа. Работают экстренные службы", - уведомил Игорь Артамонов.

ВСУ также атаковали Белгородскую область. При ударах по населенным пунктам пострадали три человека. Двое мужчин были госпитализированы с множественными осколочными ранениями тела. Третий пострадавший получил медпомощь на месте.