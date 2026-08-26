Перечень органов для трансплантации изменится в РФ: вот что добавят

В РФ расширили перечень органов для трансплантации. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В перечень объектов трансплантации в РФ добавлены несколько новых позиций. Речь идёт о коже и отдельных слоях кожи (эпидермисе и дерме). Также в перечень включаются кость и её фрагменты, спинной мозг и его фрагменты, нервы.

Обновлённый перечень начнёт действовать с 1 сентября, информирует РИА Новости. Это регламентировано в соответствующих документах Минздрава РФ и РАН.

Поможет ли пересадка органов радикальному продлению жизни людей? Могут ли трансгенные животные стать донорами для человека? Каким образом российские врачи делают трансплантации органов несовместимых по группе крови? Ответы на эти вопросы здесь на KP.RU.

Ранее академик Готье перечислил главные прорывы в российской трансплантологии.

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