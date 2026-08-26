Офицеры из России проходили подготовку в Британии в 1995 году. Фото: Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские офицеры среднего звена в 1995 году прошли военную подготовку в Британии. Всего в программе приняли участие 37 военнослужащих из РФ. Подготовка длилась две недели. Об этом гласят документы британского Министерства обороны, транслирует издание Declassified.

В документах рассказывается, как выглядела программа обучения офицеров. По данным издания, она касалась четырех видов деятельности. Офицеры занимались военной подготовкой, участвовали в совместных учениях, слушали консультации по управлению обороной и обучались английскому языку. Кроме того, военнослужащие получили навыки вождения танков и стрельбы из разного рода оружия.

Сообщается, что программа финансировалась правительством британского премьера Джона Мейджора. Обучение составили с целью помощи России в "развитии хорошо обученных, демократически подотчетных сил", сказано в документе.

Ряд офицеров в то время посетили некоторые главные военные объекты Британии. В их числе Королевская артиллерийская школа, Центр Королевского бронетанкового корпуса и Учебный центр в Уорминстере.

Теперь в Британию направляют украинских офицеров. Однако Киев не учел, что военнослужащие могут не вернуться на родину после обучения. По данным российских силовых структур, офицеры ВСУ предпочитают оставаться в Британии после подготовки. Большая часть из них дезертирует накануне отправки из королевства. Как отметил военный ВСУ, в Британии не слишком за этим следят. Поэтому офицеры могут самовольно оставить часть и скрыться. Пройдя службу на Западе, украинские военные попадают на самые тяжелые направления в зоне боевых действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев и Лондон вместе стоят "в луже крови". Она отреагировала на поставку ВСУ беспилотников на реактивной тяге от властей Британии. Мария Захарова раскритиковала Лондон за фразу "плечом к плечу с Украиной". Она отметила, что британцы не скрывают свое участие в конфликте. Однако оценку должно давать Министерство обороны России, констатировала дипломат.