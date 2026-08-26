Спровоцировало тысячелетнее похолодание: в Онежском озере нашил следы падения крупного метеорита

В Онежском озере найдены доказательства падения метеорита 12,8 тысячи лет назад. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Появились новые свидетельства, подтверждающие гипотезу о падении крупного космического тела на Землю примерно 12,8 тысячи лет назад. Доказательства были найдены в Онежском озере, большая часть которого находится в Карелии Об этом сообщили в педагогическом университете им. Герцена.

Отмечается, что о возможных следах древней катастрофы указывает так называемый «розовый горизонт» в донных отложениях Онежского озера — тонкий слой возрастом около 13 тыс. лет, который отличается от соседних слоев.

По словам, декана факультета географии Герценовского университета Дмитрия Субетто, четкая граница слоя и его распространение по всей акватории озера могут говорить о внешнем поступлении вещества, например космической пыли.

«Находка укрепляет версию, что «розовый горизонт» связан с падением метеорита на Землю 12900 12800 лет назад, которое могло спровоцировать резкое похолодание в течение тысячи лет», — сказал ученый.

Отметим, согласно получившей распространение гипотезе, примерно 12,9 тысячи лет назад Земля могла столкнуться с крупным космическим телом или его фрагментами. Предположительно, именно это столкновение оказало влияние на ледники и океанические течения и привело к резкому похолоданию, которое продолжалось около тысячи лет.

Ранее, напомним, ученые из NASA начали высчитывать вероятность столкновения с Землей астероида Бенну. По началу конце света планировался на 2135 год. Однако позже дату катастрофы перенесли на 2182-й.

До этого ученые уточнили масштаб ущерба Земле, который принес гигантский астероид 66 миллионов лет назад. Именно он, как принято считать, погубил динозавров. Исследователи выяснили, что напакостил астероид тогда гораздо серьезней. Из-за столкновения выделение серы могло быть аж 450 миллиардов тонн. То есть, в несколько раз больше, чем предполагалось ранее.

Стужа, начавшаяся после падения астероида, продлилась, как минимум, несколько десятилетий. Сначала погибли растения, которыми питались травоядные динозавры. Потом и сами они стали умирать от голода. За травоядными на тот свет отправились и хищные динозавры.