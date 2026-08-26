Восемь человек погибли в США из-за стрельбы и пожара после семейной ссоры

Восемь человек погибли в США после стрельбы и пожара из-за семейного конфликта. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Восемь человек могли стать жертвами стрельбы и пожара в американском шатате Монтана. Трагедия произошла в населённом пункте Биллингс, информирует телеканал ABC.

Сообщается, что полицейские получили сообщение о стрельбе в частном доме. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, дом уже горел. На заднем дворе дома полицейские задержали подозреваемого, который, по версии следствия, сам нанёс себе тяжёлое ранение. Мужчину доставили в больницу, там он умер.

Правоохранители предполагают, что жертвами трагедии стали четверо взрослых и четверо детей.

«Мы считаем, что все началось с семейных неурядиц», – сказал журналистам шериф округа Йеллоустоун Кент О'Доннелл.

Ранее при стрельбе в школе в Таиланде погибли два человека, более 20 пострадали.

Также сообщалось, что в Германии в результате стрельбы возле учреждения помощи молодым мамам погибли пять человек.

Напомним, в Швеции при нападении на школу погиб человек.