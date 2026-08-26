США признали крупнейший за всю историю спецслужб ущерб инфраструктуре на Ближнем Востоке: восстановление обойдется в миллиарды

NBC: разведсистемы США получили беспрецедентный ущерб из-за ударов Ирана Фото: REUTERS.

Ракетные и беспилотные атаки Ирана нанесли разведывательным объектам и системам наблюдения США на Ближнем Востоке крупнейший за всю историю американских спецслужб ущерб. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

«Ракетные и беспилотные атаки Ирана нанесли ущерб американским разведывательным постам и средствам наблюдения на Ближнем Востоке, который превосходит по масштабу любые разрушения, понесенные американскими спецслужбами», — пишут журналисты.

На восстановление повреждений инфраструктуры потребуется миллиарды долларов.

Напомним, в марте этого года бывший замминистра обороны Соединенных Штатов Америки, отвечающая за финансовые вопросы, Элейн Маккскер, заявила, что за первые три недели войны с Ираном Вооруженные силы США понесли ущерб на общую сумму до 2,9 миллиардов долларов. При этом более высокая оценка ущерба включается в себя повреждение радара, размещенного на базе ВС США в Катаре.

Ранее эксперты отмечали, что война Соединенных Штатов Америки с Ираном стала для Вашингтона настоящей ловушкой. Потому что конфликт перерос в затяжной и на истощение, что для Штатов очень плохо. У Америки слишком ограничены запасы важных боеприпасов. И об этом Белый дом предупреждали.

Однако Вашингтон это не останавливало. Глава Белого дома все еще рассматривает несколько вариантов эскалации конфликта с Ираном.

И только накануне стало известно, что американо-иранский конфликт может быть окончательно завершен уже в ближайшее время. Стороны согласовали мирную сделку. Вашингтон и Тегеран в скором времени официально объявят о введении режима прекращения огня.

Между тем, несмотря на утверждения о скором мире между США и Ираном, в исламском государстве всё ещё говорят обратное. Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что сторона категорически отказывается принимать требования Вашингтона. Он указал на непреклонность исламского государства в вопросах национальной безопасности. Представитель МИД Ирана заверил, что страна не примет условия, выдвинутые «агрессором».