США и Иран готовы прекратить боевые действия: что включает соглашение о прекращении огня

США и Иран в ближайшие дни объявят о прекращении огня Фото: REUTERS.

Американо-иранский конфликт может быть окончательно завершен уже в ближайшее время. Стороны согласовали мирную сделку. США и Иран в скором времени официально объявят о введении режима прекращения огня. Так заявляет РИА Новости со ссылкой на пакистанские военные источники и иранские органы безопасности.

Как сообщили собеседники агентства, в ближайшие дни власти двух государств выйдут с заявлением о ситуации на Ближнем Востоке. По предварительным данным, соглашение о прекращении огня полностью согласовано и включает свободную навигацию в Ормузском проливе.

В материале также сказано, что американские и иранские дипломаты начнут новые раунды переговоров. Их проведут в соответствии с ранее заключенным Исламабадским меморандумом. В ближайшее время ожидаются технические встречи сторон.

В настоящий момент американское руководство еще не выступало с подтверждающими данную информацию заявлениями. Власти Ирана также не высказываются на эту тему.

Как сообщает Financial Times, сельхозпроизводители США сейчас переживают наиболее острый экономический спад из-за ситуации на Ближнем Востоке. Основной причиной кризиса стал резкий скачок цен на дизельное топливо и удобрения. По сведениям газеты, стоимость дизеля в США с начала конфликта с Ираном выросла с 3,81 до 5,45 доллара за галлон.

Не лучше ситуация складывается на американских военных объектах на Ближнем Востоке. Иран нанес предприятиям беспрецедентный ущерб. Их восстановление будет стоить США миллиарды долларов, подсчитала NBC. Как поясняется, американские спецслужбы еще не сталкивались с таким масштабным ущербом своим объектам. Тегеран ударил по ряду военных целей на Ближнем Востоке в ответ на агрессию в свою сторону.

Несмотря на утверждения о скором мире между США и Ираном, в исламском государстве всё ещё говорят обратное. Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что сторона категорически отказывается принимать требования Вашингтона. Он указал на непреклонность исламского государства в вопросах национальной безопасности. Представитель МИД Ирана заверил, что страна не примет условия, выдвинутые "агрессором".