Возгорание на складе Wildberries в Тамбовской области охватило 100 тысяч квадратных метров: ведется ликвидация

Площадь пожара на складе Wildberries в Котовске выросла до 100 тысяч квадратов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Котовске Тамбовской области тушат возгорание на логистическом центре Wildberries. Пожар возник после падения БПЛА на территорию объекта. Площадь возгорания выросла до 100 тысяч квадратных метров. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Тамбовской области в "Макс".

Местные власти уведомили о массированной атаке БПЛА на регион. Всего за ночь над областью перехватили 16 беспилотников ВСУ.

"В результате ударов украинских БПЛА произошёл пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания составила более 100 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов проинформировал об одном пострадавшем при ударе по складу. Изначально площадь пожара на объекте составляла 40 тысяч квадратов, уведомил губернатор региона.