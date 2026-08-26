"Покинула земную жизнь": от чего скончалась певица и актриса Долли Партон

People: кантри-исполнительница Долли Партон умерла после борьбы с онкологией. Фото: t57/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во вторник, 25 августа, из жизни ушла популярная в США кантри-исполнительница Долли Партон. Актриса скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием. Так пишет журнал People со ссылкой на представителя певицы.

"После мужественной, но непродолжительной борьбы с раком Долли покинула земную жизнь", - поделился собеседник издания.

Исполнительница скончалась в онкологическом центре Вандербильта-Ингрэма, отметил ее представитель. В это время актрису окружали родные и близкие, добавил источник.

Американский лидер Дональд Трамп после смерти певицы распорядился приспустить государственные флаги по всей стране. Траур продлится в течение недели. Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост в память о Долли Партон с подписью "Мир любит тебя". Он отметил, что такой артистки "не было и никогда не будет".