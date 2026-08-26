В Германии раскритиковали Мерца за решение по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает заявлять о поддержке Украины на фоне серьезных экономических проблем внутри страны. Об этом в соцсети X написал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

Парламентарий отметил, что Мерц в своих выступлениях подчеркивает твердую позицию Берлина в вопросе помощи Киеву, тогда как в самой Германии сокращаются жилищные льготы и финансирование медицинской страховки, немцам отказывают в снижении налогов на топливо. При этом, по словам Фронмайера, средства для Украины продолжают поступать в прежнем объеме.

Ранее данные опроса социологического института INSA для газеты Bild показали, что Мерц продолжает замыкать рейтинг ведущих политиков ФРГ с 2,51 балла из 10 возможных. Глава правительства уступает даже министру экономики Катерине Райхе, занявшей 19-е место. Лидирует в рейтинге министр обороны Борис Писториус, за ним следуют премьер Баден-Вюртемберга Джем Оздемир и глава Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст.