Слюсарь: в Ростовской области уничтожили за ночь около 40 дронов ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 августа уничтожили над территорией Ростовской области около 40 украинских беспилотников. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Отмечается, что дроны ВСУ были уничтожены в Таганроге и семи районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Кашарском, Боковском.

Сутками ранее, напомним, Слюсарь отметил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 25 августа около 30 украинских беспилотников в Ростовской области. Под удар противника попали четыре города и три района области.

Накануне на территории логистического центра OZON после атаки дронов ВСУ на Тахтамукайский район Адыгеи возник пожар.