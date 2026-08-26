Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 августа 2026 4:15

Слюсарь: в Ростовской области уничтожили за ночь около 40 дронов ВСУ

В Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ ночью 26 августа
Анастасия СУТОРМИНА
Слюсарь: в Ростовской области уничтожили за ночь около 40 дронов ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области уничтожили за ночь около 40 дронов ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 августа уничтожили над территорией Ростовской области около 40 украинских беспилотников. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Отмечается, что дроны ВСУ были уничтожены в Таганроге и семи районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Кашарском, Боковском.

Сутками ранее, напомним, Слюсарь отметил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 25 августа около 30 украинских беспилотников в Ростовской области. Под удар противника попали четыре города и три района области.

Накануне на территории логистического центра OZON после атаки дронов ВСУ на Тахтамукайский район Адыгеи возник пожар.