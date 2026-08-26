Герой России Григорьев рассказал, как чудом выжил при атаке дрона ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Герой России Андрей Григорьев с позывным Тута в интервью ТАСС рассказал, как чудом избежал гибели от украинского дрона, возвращаясь к своим после шестидневного пребывания в тылу врага.

По словам Григорьева, выходя из тыла противника, он связался с сослуживцами по рации и отказался от эвакуации на квадроцикле, чтобы не подвергать товарищей опасности. Он попросил подавать сигнальные выстрелы каждые десять минут и почти добрался до ангара на позициях ВС РФ, когда услышал над головой звук беспилотника.

Боец по рации спросил у сослуживца, не наш ли это дрон, и получил ответ, что это вражеский. В тот же момент противник сбросил гранату, но промахнулся. Григорьев побежал в сторону ангара, дрон обогнал его и сбросил вторую гранату — также мимо.

В январе 2025 года Тута был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее в группировке войск «Восток» рассказали о подвиге российского военнослужащего с позывным Арнай в Запорожской области. По словам его сослуживца с позывным Шах, Арнай получил задачу закрепиться у украинского опорного пункта и провести разведку, однако принял решение приблизиться к позиции противника и оказался внутри опорника. Трое украинских военнослужащих не ожидали появления российского бойца, и Арнай взял их в плен.