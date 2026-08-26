Мирошник: Сибига во главе МИД Украины не добавит конструктива дипломатии. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Дипломатическое поле Украины не наполнится конструктивом с назначением Андрея Сибиги на пост главы МИД Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Москва уже имела возможность ознакомиться с действиями Сибиги. Так что теперь, когда он уже во второй раз стал главой МИД Украины, ждать существенных изменений не стоит.

«Он будет более радикальный в высказываниях, истеричный, что не добавляет конструктива ни на каком дипломатическом поприще», - предположил Мирошник.

На днях, напомним, депутаты Верховной рады переназначили Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины. За его кандидатуру отдали свои голоса 266 народных депутатов.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин высмеял слова Сибиги о принуждении Москвы к переговорам.