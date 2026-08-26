Лантратова: Россия и Украина готовят новый большой обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Украина согласовывают списки для нового «достаточно большого» обмена пленными, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Омбудсмен пояснила, что стороны готовят очередной масштабный обмен, в настоящее время ведется работа над согласованием списков.

«Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки», — рассказала Лантратова.

Ранее омбудсмен рассказала, что переговоры с Киевом по обмену пленными проходят сложно. По ее словам, украинская сторона не всегда забирает своих граждан, которых предлагает Россия: Москва передает согласованные списки, однако Киев в некоторых случаях отказывается забирать людей и пытается диктовать свои условия.

24 августа Россия и Украина провели обмен гражданами по формуле 10 на 10.